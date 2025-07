L' ambulanza non arriva Carlotta La Croce muore a 12 anni dopo un malore al luna park | la denuncia dei genitori

Ha atteso due ore l'arrivo dell'ambulanza per essere trasferita dall'ospedale di Soverato a quello di Catanzaro ed è morta poco dopo il ricovero. La Procura della Repubblica di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - L'ambulanza non arriva, Carlotta La Croce muore a 12 anni dopo un malore al luna park: la denuncia dei genitori

Muore a 12 anni dopo aver atteso l’ambulanza: la denuncia dei genitori per omicidio colposo - La Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità mediche. corrieredellacalabria.it scrive