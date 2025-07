L’agroalimentare vale 285 milioni | Patto disastroso per la Toscana

"Mi pare evidente che in questa trattativa ha vinto solo Trump. Si è partiti da un annuncio di dazi al 200%, si è parlato poi di 30 e si è arrivati al 15%. Sembra un successo, ma non lo è affatto: è un'intesa disastrosa per le nostre imprese e in particolare per l'agroalimentare toscano". È durissimo il commento di Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana e assessora all'agricoltura, sull'accordo tra Usa e Ue che prevede dal 1° agosto dazi al 15% su un'ampia gamma di prodotti europei destinati agli Usa. "Non conosciamo ancora nel dettaglio l'elenco dei beni che saranno colpiti — sottolinea Saccardi — ma da quello che leggiamo sembra che l'Europa abbia ceduto su quasi tutti i fronti, con ricadute gravi soprattutto per settori strategici del nostro Made in Tuscany.

Da Intesa Sanpaolo 10 miliardi di credito per agroalimentare, opportunitĂ per la Toscana - Firenze, 7 giugno 2025 - Intesa Sanpaolo stanzia nuovo credito per 10 miliardi di euro per le filiere del made in Italy agroalimentare, di cui 1,5 miliardi di euro per la sola filiera vitivinicola, nell'ambito dei 410 miliardi di euro previsti dal gruppo a sostegno delle iniziative collegate al Pnrr.

