Un’agonia durata almeno dieci giorni. È un film dell’orrore il femminicidio di Emanuela Massicci avvenuto a Castignano il 19 dicembre 2024. Al marito, che fu arrestato subito dopo un tentativo di suicidio, viene contestata anche la tortura oltre i maltrattamenti, le lesioni e naturalmente l’omicidio. Arriva dalla procura di Ascoli Piceno, guidata da Umberto Monti, la notizia che nella chiusura indagini per il delitto della maestra 45enne c’è anche questo reato. Quel giorno Massimo Malavolta chiamò il padre per dire che la donna, uccisa in realtà a botte, non respirava più. Quando gli investigatori arrivarono sul posto la donna, che era una maestra, aveva lividi e contusioni al volto e in varie parti del corpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’agonia di Emanuela Massicci, i pm contestano la tortura al marito accusato di femminicidio: “Segregata e picchiata per giorni”

Incidente sulla Collatina tra due auto, Emanuela Palazzi muore in ospedale dopo 5 giorni di agonia - Ha lottato per cinque giorni tra la vita e la morte al Policlinico di Tor Vergata ed è deceduta. Emanuela Palazzi era tra i sei feriti nell'incidente stradale tra due auto del primo luglio scorso sulla Collatina a Roma.

Muore dopo quattro giorni di agonia. Emanuela aveva 51 anni. Era rimasta coinvolta in un incidente lungo via Collatina, a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia sulle strade di Roma ha segnato la vita della 51enne Emanuela Palazzi, che è morta il 4 luglio dopo aver trascorso quattro giorni in coma a seguito di un grave incidente stradale.

