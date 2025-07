L’agente di Laurientè a Stile Tv | Napoli piazza che piace

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Roberto Meloni, agente di Armand Laurientè. Queste le sue parole: “Ipotesi Napoli? Vediamo che succede, è una piazza importante e che piace, ma dobbiamo capire cosa accade da qui a qualche giorno. Il Napoli era su Ndoye, ora le strade si sono divise quindi vediamo che succede. Sicuramente si era trovata un’intesa con il Sunderland per Armand, inferiore alle cifre di cui si parlava per Ndoye, ma ora le carte si sono redistribuite. Lui ha un valore importante per ciò che ha fatto vedere e il Sassuolo chiederà la sua giusta fetta, quindi ci sono tanti aspetti da valutare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

