Lagarde aspetta Trump | la Bce congela i tassi in un clima di incertezza

Non una grande sorpresa, forse solo un po’di amerezza tra gli operatori finanziari: la Banca centrale europea (Bce) ha deciso di tenere invariati i tassi d’interesse dopo un anno di tagli. Snocciolando qualche dato, il tasso sui depositi resta al 2%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali al 2,40%.  Il freno all’abbassamento dei tassi d’interesse arriva dopo una stagione di politica monetaria piuttosto accomodante: dal giugno 2024 la Bce ha effettuato otto riduzioni consecutive a riprova del trend disinflazionistico in corso. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Lagarde aspetta Trump: la Bce congela i tassi in un clima di incertezza

