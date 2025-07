Ladispoli paura per il coccodrillo | era uno scherzo

Da domenica si era alla ricerca del coccodrillo avvistato lungo il fiume Sanguinara di Ladispoli, oggi è stato svelato il mistero: era un giocattolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ladispoli, paura per il coccodrillo: era uno scherzo

In questa notizia si parla di: ladispoli - coccodrillo - paura - scherzo

Ladispoli, avvistato coccodrillo: paura in città | VIDEO - Diverse le segnalazioni su un coccodrillo lungo le sponde del fiume Sanguinara a Ladispoli, ma secondo il sindaco è uno scherzo di cattivo gusto L'articolo Ladispoli, avvistato coccodrillo: paura in città | VIDEO proviene da Il Difforme.

“C’è un coccodrillo a Ladispoli”, il mistero tambureggia sui social - Il sindaco sui social: "Non si esclude lo scherzo", il precedente del leone The post “C’è un coccodrillo a Ladispoli”, il mistero tambureggia sui social appeared first on L'Identità.

Ladispoli, “C’è un coccodrillo nel fiume”: la foto diventa virale e scatta la psicosi - Ladispoli, 28 luglio 2025 – “ C’è un coccodrillo nel fiume”. Così è partita ieri da Ladispoli la segnalazione di un avvistamento con tanto di foto che, dopo poco tempo, è diventata virale.

«Coccodrillo nel fiume»: ricerche a Ladispoli tra incredulità e curiosità; Coccodrillo nel fiume: ricerche a Ladispoli tra incredulità e curiosità; “È il giocattolo di mio figlio”, risolto il mistero del coccodrillo che spaventava Ladispoli.

Ladispoli, il misterioso coccodrillo (giocattolo). E quel precedente... a Trapani - Sì, un innocuo giocattolo, lungo meno di un metro, gettato in acqua per scherzo – così ipotizzano ora gli inquirenti – e scambiato per un vero rettile. Come scrive tp24.it

Ritrovato il coccodrillo di Ladispoli, ma era solo un enorme giocattolo: sospiro di sollievo tra i residenti - L'avvistamento di un presunto alligatore nel fiume Sanguinara aveva generato preoccupazione tra i residenti di Ladispoli ... Da ilfattoquotidiano.it