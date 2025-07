L?accordo sui dazi al 15% L' appello dalla Puglia | Insistiamo con gli Usa È un mercato importante

L?accordo sui dazi tra Usa e Unione Europea non placa le preoccupazioni delle imprese. Il patto siglato a favore di telecamere tra Donald Trump e Ursula Von der Leyen che fissa al 15%. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - L?accordo sui dazi al 15%. L'appello dalla Puglia: «Insistiamo con gli Usa. È un mercato importante»

In questa notizia si parla di: accordo - dazi - appello - puglia

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Una schiera di ex deputati ha fatto ricorso per riavere i vitalizi che noi abbiamo tagliato nel 2018 grazie alla delibera di Roberto Fico. Vogliono rimettere le mani sul malloppo, come già successo al Senato. Sono giorni decisivi nel Collegio d'appello di Montecit Vai su Facebook

Caso Epstein, Ghislaine Maxwell chiede revoca condanna e fa appello a Trump; Dazi Usa-Ue, Frescobaldi: Al 15% per vino danno da 317 milioni di euro; Dazi Usa, Trump: Raggiunto accordo con la Cina, terre rare in cambio di tariffe al 10%.

L’accordo sui dazi al 15%. L'appello dalla Puglia: «Insistiamo con gli Usa. È un mercato importante» - Il patto siglato a favore di telecamere tra Donald Trump e Ursula Von der Leyen che fissa al ... Secondo quotidianodipuglia.it

La Puglia paga dazio - La tariffa del 15% dal primo agosto interesserà molti dei settori produttivi che esportano beni oltreocean ... Da rainews.it