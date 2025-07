Uno, “Ndoye” e tre. La battuta viene facile per dire che è finalmente finita la seconda estenuante telenovela del calciomercato azzurro dopo quella di Osimhen: lo svizzero, valutato il doppio del suo valore reale, vola in Inghilterra. E ora? Tanti nomi, il mister X e una sola certezza: la variabile Raspadori. Per la terza volta consecutiva Jack è sul mercato e ancora una volta potrebbe non solo non muoversi da qui ma essere decisivo per la flessibilità tattica del Napoli scudettato. Il mercato dice che Antonio Conte partirà con il 4-3-3 ma sa benissimo che non basta perché in una stagione lunga e faticosa potrebbero esserci imprevisti e necessità . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

