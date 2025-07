La tradizionale Fiera d’agosto Brigidini mostre e spettacoli Lamporecchio torna a brillare

Mancano pochi giorni all’inizio della tradizionale Fiera d’agosto. Un appuntamento storico, che si ripete dai primi anni del Novecento, a cui è stata abbinata anche la festa del brigidino. Quest’anno la manifestazione inizierĂ venerdì primo agosto, con la finalissima della venticinquesima edizione del torneo dei Rioni tra Tesi e Centro e si concluderĂ il mercoledì 6 agosto, con il tradizionale spettacolo pirotecnico. Tra le due iniziative, la Fiera di Lamporecchio, organizzata dall’amministrazione comunale, presenterĂ numerosi spettacoli e attrazioni. Il giorno piĂą importante, come sempre successo nel tempo, è il primo martedì del mese di agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La tradizionale Fiera d’agosto. Brigidini, mostre e spettacoli. Lamporecchio torna a brillare

