la super top paulina porizkova senza veli su instagram a 60 anni

Paulina Porizkova dà , ancora una volta, l’esempio di come la bellezza non abbia età e di come si possa sentirsi affascinanti e sicure di sé anche a 60 anni. Lo fa posando in bikini e in biancheria intima. La supermodella, da quest’anno (e come una volta.) testimonial e global ambassador di Estée Lauder, ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram alcuni scatti in costume e biancheria intima. Mostrandosi senza paura né imbarazzo allo specchio e al mondo. Paulina Porizkova in bikini e biancheria su Instagram: «Luce diversa, stessa persona». «Questa sono io. In vacanza, bella luce, in posa per uno scatto», ha scritto Porizkova a corredo di una foto che la ritrae in bikini, il mare sullo sfondo e una calda luce dorata a illuminarla. 🔗 Leggi su Amica.it

