La sindaca Salis a Vanity Fair | Adesso lavoro per Genova tra 5 anni si vedrà la sinistra deve trovare un leader

Il suo sogno, da bambina, era diventare sindaco. Poi √® diventata "sindaca". Silvia Salis, 40 anni il prossimo 17 settembre, si racconta a Vanity Fair, in un'intervista che uscir√† sul numero in edicola dal 30 luglio. Ex atleta olimpica di lancio del martello e prima donna vice presidente vicario. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sindaca - salis - vanity - fair

Salis: "Io sindaca o Samp salva? Non parlo di calcio" - "Non parlo di calcio, parlo solo di Genova. Noi siamo qua per un grande progetto di rilancio di questa città e diciamo che sentiamo un clima molto positivo".

Salis: "Io sindaca o Samp salva? Non parlo di calcio" - "Non parlo di calcio, parlo solo di Genova. Noi siamo qua per un grande progetto di rilancio di questa città e diciamo che sentiamo un clima molto positivo".

Silvia Salis, ex martellista con un ruolo nel Coni: la 39enne possibile nuova sindaca dopo Bucci  - Silvia Salis è vicino a diventare la nuova sindaca di Genova: 39 anni, sposata con il regista Fausto Brizzi, è vice presidente vicaria del Coni

ORA FACCIO LA SINDACA MA LA SINISTRA TROVI UNA GUIDA’-LE PAROLE DI SILVIA SALIS SONO LA CONFERMA CHE Vai su X

Silvia Salis: ¬ęAdesso faccio la sindaca ma domani chiss√†: la Sinistra deve trovare una guida¬Ľ; La sindaca Salis a Vanity Fair: Adesso lavoro per Genova, tra 5 anni si vedr√†, la sinistra deve trovare un leader; Chi √® Silvia Salis: atleta, dirigente sportiva e ora sindaca di Genova.

Silvia Salis: «Adesso faccio la sindaca ma domani chissà: la Sinistra deve trovare una guida» - «La sinistra deve identificare una persona che può vincere, e riconoscerla come leader», dice la prima cittadina del capoluogo ligure. Riporta vanityfair.it

Genova, la sindaca Silvia Salis registra i figli nati da coppie di ... - Genova, domani la sindaca Salis registrerà i primi bambini nati da coppie di donne Politica 24 giu 2025 - Scrive tg24.sky.it