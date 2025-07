La sfida di Ticchi | cambia il menu per il fermo pesca

Arriva il fermo pesca e anche uno dei ristoranti di riferimento per la materia prima ittica, Da Lucio a Rimini, si adegua, cambiando il suo menu. Una scelta che lo chef Jacopo Ticchi ei suoi più stretti collaboratori hanno preso come forma di grande rispetto per un provvedimento legislativo che non tutti gli attori del settore ittico amano ma che è ritenuto fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema marino. Il fermo pesca è un provvedimento legislativo che di fatto blocca la pesca, o comunque la regola pesantemente, nei periodi riproduttivi dei principali pesci oggetto di prelievo e commercializzazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sfida di Ticchi: cambia il menu per il fermo pesca

