La sfida dei privati | Una mediazione oppure vie legali

Restituzione dei ristori e ruolo della sanità privata convenzionata: il presidente de Pascale è stato molto duro con voi. "L'Aiop (l'Associazione italiana ospedalità privata, ndr) non ha nessun intenzione di prevaricare le strutture pubbliche: guai se fosse il contrario – dichiara Cesare Salvi, presidente regionale Aiop –. Ma con una guida illuminata e che non ci tratti come fossimo solo dei tappabuchi: non lo accettiamo. Siamo favorevoli a una sanità integrata, come lo è oggi, perché senza di noi il sistema non sta in piedi e il percorso deve essere condiviso". Gli ottanta milioni della delibera del novembre 2024 che il presidente de Pascale ha dichiarato di volere indietro, a cosa si riferiscono precisamente? "Saranno anche un po' meno, si riferiscono ai ristori previsti dalla normativa nazionale per il periodo Covid in cui le strutture non potevano lavorare, ma dovevano essere pienamente efficienti per far fronte all'emergenza, qualunque fosse".

