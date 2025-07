La serie che può rimpiazzare stranger things su netflix

Con la conclusione della saga di Stranger Things, i fan si troveranno alla ricerca di nuove serie che possano riempire il vuoto lasciato dal celebre show. Netflix, in questo contesto, potrebbe aver giĂ individuato una produzione ideale per sostituirlo, offrendo un’alternativa altrettanto coinvolgente e ricca di suspense. La quinta stagione di Stranger Things, prevista in tre parti e in uscita a partire dal 26 novembre, rappresenta l’ultimo capitolo della narrazione principale, ma sono giĂ in fase di sviluppo alcuni spin-off, tra cui una serie animata intitolata Stranger Things: Tales From ’85. Prima dell’arrivo di queste novitĂ , ci sono comunque altri titoli disponibili su Netflix che potrebbero soddisfare gli appassionati del genere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

