La Serie A dice basta ai rinvii senza una programmazione e introduce nuove regole sui recuperi

La Serie A cambia le regole sui recuperi: da ora in poi, riprogramma le partite non iniziate per il giorno successivo, salvo casi eccezionali. La modifica, approvata nelle recenti assemblee di Lega, nasce per alleggerire un calendario sempre più fitto e per evitare situazioni complesse come il recupero di Atalanta-Fiorentina a fine stagione 2023-2024. Si tratta di un intervento che mira a portare chiarezza e ordine, riducendo i margini di incertezza e razionalizzando la programmazione tra impegni nazionali, internazionali e pause Fifa. Una scelta non solo organizzativa, ma anche di principio: più regole certe, meno caos. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Serie A dice basta ai rinvii senza una programmazione e introduce nuove regole sui recuperi

