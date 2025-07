La seconda stagione di L’estate dei segreti perduti riceve aggiornamenti ottimistici

Il boss di Amazon Vernon Sanders ha dato un aggiornamento incoraggiante sulle prospettive di un rinnovo della seconda stagione di L’estate dei segreti perduti. Secondo Variety, Sanders ha discusso di come il finale della prima stagione contenesse un grande riferimento al secondo libro della serie, prima di rivelare che la seconda stagione è attualmente in fase di scrittura. Ha confermato che non è stato ancora annunciato ufficialmente alcun rinnovo, ma che è entusiasta per il futuro del drama di Julie Plec e Carina Adly Mackenzie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Calvo Juve, il dirigente lascerà il club a fine stagione! La seconda esperienza in bianconero è ai titoli di coda: c’è già una squadra per il suo futuro. I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Calvo Juve, il dirigente lascerà il club a fine stagione: cosa sta succedendo e cosa potrebbe accadere nel futuro del Managing Director Revenue bianconero.

The Four Seasons: la comedy Netflix con Steve Carell avrà una seconda stagione - The Four Seasons avrà una seconda stagione. Buone notizie per la serie comedy ideata e interpretata da Tina Fey che ottiene un rinnovo anticipato per un nuovo capitolo della storia.

Vino, lettura e territorio: la seconda stagione estiva di Viticultura a Vigoleno - Dopo i primi cinque incontri estivi negli spazi dell’Azienda Vitivinicola Pusterla e quattro appuntamenti al Circolo Tre Rose di Fiorenzuola, domenica 25 maggio 2025 alle ore 17,30 Viticultura inaugura la seconda stagione estiva, ospitata tra le mura del Castello di Vigoleno, grazie al sostegno.

