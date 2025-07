È il vuoto di Fantasia. È il vuoto della nostra società . È il Nulla che avanza ogni giorno e che divora i nostri sogni. E siamo noi stessi a permetterglielo, di continuo. Siamo noi stessi a inchinarci al Nulla più assoluto, ad assoggettarci a questo vuoto. E c'è chi lo tollera e chi lo agevola. E c'è chi permette che questo vuoto di sogni dilaghi. E lo fa perché, come spiega Gmork ad Atreyu nella Storia infinita, è sempre più facile dominare quelle persone che non credono in niente. C'è, però, anche chi questo vuoto prova a combatterlo. E a volte ci riesce. E altre no. Ma comunque ci prova. E, se fallisce, ci riprova ancora e ancora, con tutte le sue forze, senza mai perdersi d'animo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La scommessa di Giorgia tra duelli, guerre e povertà . "Credere nei propri sogni"