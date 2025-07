La Russia spegne le speranze velleitarie di Kiev | niente summit presidenziale finché i negoziati non danno risultati concreti

Il Cremlino ha escluso la possibilitĂ di un summit presidenziale fra Putin e Zelensky fino alla conclusione dei negoziati di pace. Kiev vorrebbe al piĂą presto un incontro al vertice, ma i russi vogliono prima vedere risultati concreti dai negoziati giunti giĂ al terzo round. In questo momento, infatti, le rispettive posizioni sono troppo distanti e non sarebbe logico organizzare un summit finale. La spiegazione di Peskov. Il Cremlino ha comunicato di non accettare la proposta di un summit fra Putin e Zelensky a meno che non si tratti dell’atto finale dei negoziati di pace. Nei fatti significa che non vi sarĂ alcun vertice di alto livello almeno fino all’inizio dell’autunno, cioè la scadenza dell’ormai celebre ultimatum trumpiano dei 50 giorni. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - La Russia spegne le speranze velleitarie di Kiev: niente summit presidenziale finchĂ© i negoziati non danno risultati concreti

Ucraina, Macron, Merz, Starmer e Tusk a Kiev per "summit dei volenterosi", Meloni collegata da remoto: "Chiederemo cessate fuoco di 30 giorni a Mosca" - I leader UE si riuniscono a Kiev per un incontro con Zelensky; l'appello di Trump: "Basta con questa stupida guerra" I leader europei si incontrano per la prima volta in maniera congiunta a Kiev.

Summit Kiev, leader:"Un mese di tregua" - 9.12 "Con gli Usa chiediamo alla Russia di concordare un cessate il fuoco completo e incondizionato di 30 giorni per creare lo spazio per i colloqui su una pace giusta e duratura".

Ucraina, il summit dei Volenterosi a Kiev. Palazzo Chigi: “La tregua è urgente” - Il summit dei Volenterosi a Kiev potrebbe rivelarsi un tassello di un puzzle più ampio, anche alla luce del fatto che la Casa Bianca sembra aver ammorbidito i toni bellicosi nei confronti degli alleati europei.

UCRAINA I Kiev ha proposto a Mosca un nuovo round di colloqui di pace la prossima settimana. Lo ha annunciato il presidente Zelensky, dopo la battuta d'arresto dei negoziati all'inizio di giugno #ANSA Vai su X

La #Russia torna a evocare un terzo round di negoziati sull'#Ucraina, anche se non ci sono ancora date. Ma ammassa truppe al confine con la regione di... Vai su Facebook

