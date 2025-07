La Russia ha un nuovo nemico | il satanismo Varata una nuova legge ancora poco chiara E i metallari russi iniziano a preoccuparsi

La Corte suprema della Federazione Russa ha dichiarato fuorilegge « il Movimento internazionale del satanismo », definito come organizzazione estremista. Ma non esiste un’organizzazione simile. Nemmeno in Russia, così, i rocker di Mosca temono che questa sia una legge “ cavallo di Troia “, come quella usata sull’inesistente «Movimento internazionale delle persone Lgbt» per limitare i diritti LGBTQ nel paese. Ne parla oggi Marco Imarisio sul Corriere della Sera: da San Pietroburgo a Mosca le magliette di gruppi come ACDC o album come quelli dei Black Sabbath sono a rischio? Il deputato Andrej Kartapolov, che molto si è battuto perchĂ© la Corte arrivasse a questa sentenza, parla di «minaccia diretta alla statualitĂ russa» proveniente dagli ammiratori di Satana. 🔗 Leggi su Open.online

