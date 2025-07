La Russa | auspicabile uno dei figli di Berlusconi in politica

Roma, 29 lug. (askanews) - "Per me si sale in politica, questa cosa che si scende non mi è mai piaciuta, comunque tutti gli apporti di persone qualificate non solo sono possibili, anche auspicabili. Non solo Piersilvio, anche Marina, Barbara e Luigi di cui si parla poco ma mi pare l'unico che non ha attività legate a quelle del padre. Se uno dei cinque figli decidesse di salire in politica sarebbe un fatto estremamente positivo". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare, rispondendo a una domanda sulla possibile discesa in politica di Piersilvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Russa: auspicabile uno dei figli di Berlusconi in politica

In questa notizia si parla di: politica - russa - figli - auspicabile

Il solito odio di Bersani: “La Russa fuori di testa. Meloni? Con lei politica estera finita” - Il solito Pier Luigi Bersani si affanna per lanciare bordate alla destra e alla maggioranza. Ospite di Altre Parole e Massimo Gramellini su La 7, l'ex segretario del Partito Democratico, come sempre lancia invettive contro Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e – nello stupore del conduttore – disegna un ritratto lusinghiero persino di Giulio Andreotti.

La Russa rimpiange Sangiuliano: “Spero torni a fare politica al più presto” - L’ex ministro Gennaro Sangiuliano, oggi corrispondente Rai a Parigi, torna a Milano per presentare la biografia di Donald Trump.

Putin: "Peggio per l'Occidente se continuerà la politica anti-russa" - A Sumy ha perso la vita l'italiano Thomas D'Alba, 40enne originario di Legnano, che da due anni combatteva nelle legioni internazionali a supporto dell'esercito ucraino

Tutta la città, e non solo i 16mila pescaresi che votano nelle 27 sezioni indicate dal Tar, devono tornare alle urne. È questa la linea decisa del Partito Democratico abruzzese #Politica #Pescara Vai su Facebook

Fi, La Russa: auspicabile uno figli Berlusconi facesse politica; Separazione delle carriere, Delmastro (FdI): Finalmente abbiamo una giustizia liberale; Politica italiana: video, foto, analisi e interviste.

La Russa: “Piersilvio Berlusconi in politica? Estremamente positivo” - Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte della Stampa parlamentare nella sala Koch di Palazzo Madama, rispondendo a una ... Riporta dire.it

La Russa: auspicabile uno dei figli di Berlusconi in politica - (askanews) – “Per me si sale in politica, questa cosa che si scende non mi è mai piaciuta, comunque tutti gli apporti di persone qualificate non solo sono possibili, anche auspicabili. Secondo askanews.it