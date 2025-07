La Roma torna al lavoro a Trigoria | le condizioni di Dovbyk e Salah-Eddine

Prosegue la marcia di avvicinamento alla prima giornata di campionato, che il prossimo 23 agosto vedrĂ la Roma scendere in campo tra le mura amiche contro il Bologna in un match subito molto interessante. La formazione giallorossa resterĂ a Trigoria ancora qualche giorno prima di spostarsi in Inghilterra, dove verrĂ svolta la seconda parte della preparazione, condita dalle amichevoli con Aston Villa e Everton. Tra una trattativa di mercato e l’altra, con l’ufficialitĂ di Vasquez che ha permesso di chiudere la pratica per il vice Svilar e la nuova possibile pista Echeverri, la Roma è tornata ad allenarsi al Fulvio Bernardini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma torna al lavoro a Trigoria: le condizioni di Dovbyk e Salah-Eddine

Si torna a lavorare a #Trigoria: #Dovbyk e #SalahEddine in gruppo #ASRoma

