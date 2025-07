La Robur secondo mister Bellazzini Idee corsa velocità e qualche rischio

"C’è tutto da costruire partendo da zero". I più attenti ricorderanno questa frase, una delle prime, pronunciata dall’allenatore bianconero Bellazzini in occasione della sua conferenza stampa di presentazione. Detta così può essere un qualcosa che spaventa, Uno si immagina una ripartenza senza certezze, con tempi dilatati per mettere insieme un gruppo che funzioni davvero, a meno che tu non abbia fuoriclasse da inserire in distinta. Spesso nel calcio è così, ma nella nuova Robur, quella 2025-2026, c’è qualcosa che già piace, a prescindere da cosa accadrà strada facendo. E’ bastato il test di domenica pomeriggio, tra altro non ufficiale e contro i ragazzi della Juniores, per capire che ci sono idee precise, da mettere in pratica sul rettangolo verde, che possono davvero portare a qualcosa di buono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

