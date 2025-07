La rivoluzione elettrica Nuove colonnine City Plug per la ricarica delle auto

La città si muove verso il futuro e lo fa in silenzio: con l’elettricità al posto della benzina, con colonnine invece delle vecchie pompe di carburante. Sono entrate in funzione le nuove colonnine City Plug, realizzate dal gruppo A2A in collaborazione con Acinque Innovazione. Si tratta di dieci nuove postazioni distribuite in città che aggiungono 140 nuovi punti di ricarica pubblica per veicoli elettrici. La prima postazione è stata inaugurata ieri in via Martiri delle Foibe, alla presenza del sindaco Paolo Pilotto, dell’amministratore delegato di A2A E-Mobility Fabio Pressi, della vicepresidente del Gruppo Acinque Annamaria Di Ruscio e del Ceo di Acinque Innovazione Corrado Bina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rivoluzione elettrica. Nuove colonnine City Plug per la ricarica delle auto

