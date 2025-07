La rinascita di Villa Attanasio Ultimi dettagli per l’ex portineria E il cantiere procede spedito

La casetta dell’ex portineria che si affaccia sulla “piazzetta delle Mimose”, anfratto della centralissima via Dante, è praticamente finita: in cima al viale che attraversa l’immenso parco si staglia possente la facciata della giĂ Villa Rasini Medolago, che ha ormai preso il nome di Villa Attanasio ed è un cantiere aperto. "Entro la prossima primavera renderemo fruibile l’area verde e il collegamento con il parco di Villa Mella, vero architetto?". Il sindaco Antonio Romeo accompagna al sopralluogo Salvatore Attanasio, padre di Luca, l’ambasciatore d’Italia in Congo ucciso in un agguato il 22 febbraio del 2021 al quale, dopo l’acquisizione dell’immobile storico da parte del Comune, è stato deciso di intitolare la villa, che diventerĂ la nuova biblioteca civica, ma anche sala espositiva, luogo di convegni, mostre e concerti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

