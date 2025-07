La riapertura del ponte di Veggia | Tempi record | se si vuole si può

"Ce ne ricorderemo, di questa inaugurazione". Lo ha detto uno dei tanti rappresentanti delle istituzioni presenti ieri sul ponte della Veggia. Alludendo non solo alla pioggia battente che ha costretto sindaci, assessori, presidenti di Provincia, onorevoli e imprenditori a ripararsi sotto un gazebo predisposto per rendere possibile il taglio del nastro, ma soprattutto al fatto che i lavori si sono conclusi con largo anticipo rispetto alle tempistiche previste. Erano le 9,38 quando, dopo i discorsi di rito, la prima auto ha attraversato il ponte che, chiuso lo scorso 16 giugno, doveva riaprire il 16 agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La riapertura del ponte di Veggia: "Tempi record: se si vuole, si può"

In questa notizia si parla di: ponte - veggia - riapertura - tempi

Ponte della Veggia a senso unico alternato - A poco più di un mese dalla chiusura, quelle di domani possono essere considerate le ‘prove generali’ in vista dei due mesi che cambieranno le abitudini dei tanti che attraversano quotidianamente il ‘vecchio’ ponte della Veggia.

"Ponte Veggia chiuso? Fate smart working" - Mancano tre settimane alla chiusura del ponte della Veggia e il dibattito prende quota. Mercoledi un’assemblea pubblica a Casalgrande, domani un’altra assemblea alla Veggia, convocate entrambe dal sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, martedì un summit in Comune a Sassuolo.

Chiude Ponte Veggia, il sindaco invita le imprese ad adottare orari più flessibili - Con l’arrivo del mese di giugno, il cantiere di ristrutturazione del ponte Veggia entra nella sua fase più delicata: per consentire l’esecuzione in sicurezza delle opere previste, il ponte sarà chiuso completamente al traffico per circa due mesi.

Altre immagini di una mattinata, piovosa, ma estremamente felice: perché non c'è niente di più bello che mantenere le promesse La riapertura del Ponte di Veggia è cosa fatta! Grazie, come sempre, a Ivan Ferrari per il contributo fotografico! #comunedic Vai su Facebook

Ponte di Veggia, ultimo sopralluogo al cantiere: confermata la riapertura per lunedì 28 luglio https://24emilia.com/ponte-di-veggia-ultimo-sopralluogo-al-cantiere-confermata-la-riapertura-di-lunedi-28-luglio/… https://24emilia.com/ponte-di-veggia-ultimo-soprall Vai su X

La riapertura del ponte di Veggia: Tempi record: se si vuole, si può; Riaperto il ponte Veggia, si pensa già al futuro: «Subito al lavoro per altre infrastrutture»; Riapertura ponte Veggia, il commento del PD di Sassuolo.

La riapertura del ponte di Veggia: "Tempi record: se si vuole, si può" - Lo ha detto uno dei tanti rappresentanti delle istituzioni presenti ieri sul ponte della Veggia. Riporta ilrestodelcarlino.it

Ponte della Veggia riaperto in tempi record: "Esempio di efficienza e professionalità" - I sindaci Mesini e Daviddi: "Questa è la dimostrazione che le opere pubbliche possono essere portate a termine, anche in anticipo" ... Scrive msn.com