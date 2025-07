A Tenerife, sotto il sole di luglio e con la mente già proiettata alle vacanze di famiglia a Maiorca, Letizia di Spagna ha chiuso la sua agenda ufficiale con un look che racconta molto più di una scelta estetica. Non è solo questione di stile, ma di coerenza e visione: la sovrana ha riportato alla ribalta un abito floreale già noto ai fashion insider, dimostrando come il vero lusso oggi sia saper riutilizzare. Ed è proprio questo equilibrio tra eleganza e consapevolezza a segnare, ancora una volta, il passo di Letizia nel panorama della moda reale europea. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La regina riapre l'armadio e vince facile: il suo abito a fiori del 2018 è ancora perfetto. E con i diamanti giusti, il riciclo diventa un gesto di puro stile