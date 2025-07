"Siamo esasperati, la situazione è diventata insostenibile ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni. Per il terzo anno, sempre in concomitanza dello svolgimento della Festa della Birra a Novi, la nostra via viene regolarmente presa di mira dai ladri, casa dopo casa". Lo sfogo parte da un residente di via Gavello a Novi, che si fa portavoce dei malumori – e delle preoccupazioni – degli altri abitanti della via. "In sei giorni – prosegue – la nostra strada ha subito ben cinque furti. Non siamo degli sprovveduti: Controllo di Vicinato, telecamere, allarmi, inferriate alle finestre e alle porte. Eppure, da due anni, sempre in questa settimana che coincide con la manifestazione, siamo la strada più bersagliata dai ladri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rabbia dei residenti di via Gavello: "Sei furti in cinque giorni: è allarme"