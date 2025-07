La protesta in procura | Carenza di personale serve attingere da altri enti

Venerdì scorso si è svolto presso la Prefettura di Modena il tentativo di conciliazione rispetto allo stato di agitazione dei dipendenti della procura della Repubblica di Modena aperto dal sindacato FP Cgil per la "mancanza di risposte da parte del Ministero della Giustizia sulla grave carenza di personale ". La protesta verte sulla carenza attuale del personale "su cui il Ministero non ha ancora dato risposte". Le parti, hanno programmato una serie di incontri periodici per valutare volta per volta le proposte dei sindacati. Nell'incontro, che ha avuto luogo alla presenza del prefetto, del procuratore, della direzione amministrativa e delle rappresentanze dei lavoratori coinvolta, c'è stata "un'ampia e articolata disamina dell'attuale condizione di estrema criticità delle condizioni di lavoro di tutto il personale della procura – fa sapere il sindacato Cgil –, derivante da una carenza di personale di oltre il 40%, che non vede un'adeguata risposta da parte del Ministero rispetto alle richieste avanzate sia dalla procura che dalle organizzazioni sindacali".

In questa notizia si parla di: carenza - personale - protesta - procura

