Aumenta del 32% la popolazione over 65 nei 17 comuni del cratere sismico coinvolti dal progetto " Smart Village ", mentre il calo demografico tocca punte del -22,7% ad Arquata del Tronto e Montegallo. In un contesto in cui oltre il 50% della popolazione è anziana o non autosufficiente, prende forma una sperimentazione sanitaria che punta a cambiare il paradigma dell’assistenza per gli over 75. Un modello basato su telemedicina, monitoraggi a distanza e valutazioni multidimensionali, avviato dal GAL Piceno insieme al GAL Fermano, GAL Sibilla, GAL Colli Esini, l’ Università Politecnica delle Marche e Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La popolazione anziana aumenta del 32%