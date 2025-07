la pizzica salentina arriva in appennino

Un ‘pizzico’ di Salento (anzi. una pizzica) arriva sul nostro Appennino grazie agli spettacoli di danza che verranno presentati dal festival Frail, in collaborazione con il teatro Comunale di Modena. Oggi alle 19 alla Corte Mancante di Fanano (oppure, in caso di maltempo, al Palaghiaccio) e domani alla stessa ora al parco dei Castagni di Montecreto (o in alternativa al teatro Oriens), la Eko Dance Company, diretta da Pompea Santoro, presenterà un dittico di lavori, con " It takes 5 to tango ", coreografia di Fabio Liberti, e " Il rituale delle tarante ", creazione di Nicola Simonetti. Su musiche di Machinefabriek - The Measur e versioni di "La vie en rose" di Edith Piaf, "It takes 5 to tango" (danzato da Cecilia Napoli, Marco Prete, Gaia Triacca, Carozzi Andrea, Francesca Raballo) "è un racconto di persone e relazioni in eterno divenire, la nascita di nuovi rapporti in continua evoluzione", spiegano gli ideatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

