© Vanityfair.it - La pallavolista Asja Cogliandro:«Mi accusano di volere pubblicità . Io mi sono esposta per i diritti di tutte noi. Questo bambino per me è un miracolo che arriva dopo un aborto»