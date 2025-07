La nuova maglia da trasferta del Venezia strizza l' occhio agli anni ' 90

Si intitola “Another Future Classic” e fonde la «nostalgia calcistica degli anni ‘90» e «l’eleganza senza tempo della città», la nuova maglia Away 2526 del Venezia Fc, realizzata in collaborazione con il partner tecnico Nocta. La presentazione segue quella della maglia Home, ispirata alla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

