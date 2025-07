La nuova liberazione di Sophie Codegoni | la scelta estetica sorprende!

La modella Sophie Codegoni svela la sua battaglia contro l’acne e la decisione di eliminare il filler alle labbra. Un racconto di accettazione, libertà e rinnovamento. Un’esplosione di sincerità: Sophie Codegoni ha deciso di rispondere ai suoi follower su Instagram, svelando la sua lotta personale con l’acne e la scelta di sciogliere il filler alle labbra. Un racconto autentico, privo di filtri. Un anno fa si sentiva prigioniera di un senso di insoddisfazione: svegliarsi sperando in un viso migliore, evitare specchi, cercare la luce giusta per apparire “normale”. Aveva pubblicato una foto del passato per mostrare come il suo volto fosse stato dominato dall’acne. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

