La nuova ferrovia I comitati in Regione | Il progetto preoccupa

Il contenuto del progetto definitivo per l’ampliamento della ferrovia "suscita forte preoccupazione" in quanto "appare, sotto molti aspetti, sordo alle istanze dei territori e alle numerose osservazioni presentate dai cittadini". Le soluzioni alternative alla costruzione del contestato viadotto, come quella di un tunnel sotterraneo, "sono state di fatto ignorate" e "le preoccupazioni locali disattese". Il tutto mentre "vengono proposte scelte che appaiono in contrasto con le dichiarazioni pubbliche rilasciate solo due mesi fa da rappresentanti della stessa Giunta regionale". Il ‘Coordinamento dei comitati per la mobilità sostenibile della Romagna’ commenta così la relazione finale di Rete ferroviaria italiana sul potenziamento, con un tracciato vicino a quello della A14, della linea Bologna-Castel Bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La nuova ferrovia. I comitati in Regione: "Il progetto preoccupa"

La nuova ferrovia. Comune con i comitati: "Progetto da cambiare. L’impatto va ridotto" - "Il Comune di Imola e il Nuovo Circondario imolese hanno espresso una posizione critica sulla relazione conclusiva del Documento di fattibilità delle alternative progettuali di Rfi relativa al quadruplicamento ferroviario Bologna–Castel Bolognese, condividendo osservazioni e richieste già avanzate nel corso del dibattito pubblico e che, al momento, da parte di Rfi hanno trovato riscontri insufficienti".

Ferrovia, l’Ance lancia il progetto per un nuovo collegamento - Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 3 luglio alle ore 10.30 presso la sede Ance Avellino in via G. Palatucci 20/A, il Presidente Silvio Sarno e l’architetto Mauro Smith dello Smithbarracco studio in una conferenza stampa illustreranno il progetto nei minimi particolari, la sostenibilità degli interventi necessari alla realizzazione, i costi, le enormi ricadute in termini di prospettive di crescita economica e di progresso sociale.

