La nuova casa dello sport Un impianto da 5 milioni

PiĂą forte delle polemiche, della burocrazia e dei contenziosi: il nuovo palazzetto dello sport di via Tommaso Grossi il 14 settembre aprirĂ i battenti. SarĂ il PalaBcc, visto che la banca di credito cooperativo di Carate e Treviglio si è aggiudicata il nome vincendo il bando con una offerta di 200mila euro per i prossimi cinque anni. Una struttura avveniristica, che ha fatto anche discutere a lungo in ogni sede, dall’aula consiliare a quella del tribunale, e che comunque è stata ideata e completata a tempo di record. Era infatti gennaio 2021 quando l’amministrazione aveva iniziato a presentare il piano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La nuova casa dello sport. Un impianto da 5 milioni

