La nuova adidas di Noel Gallagher andrà esaurita più in fretta del tour degli Oasis

Non sei riuscito a prendere un biglietto per il tour della reunion? Niente panico! Puoi comunque sentirti parte del momento con le Noel Gallagher x adidas Marathon SPZL. A otto anni esatti dalla loro ultima collaborazione, il tempismo non potrebbe essere migliore. Noel Gallagher x adidas Marathon SPZL Night Navy Lanciate come parte della linea Spezial, l'interpretazione di Gallagher — co-leader degli Oasis — della classica scarpa da running vintage sostituisce la tradizionale tomaia in mesh con un'elegante suede Night Navy.

Noel Gallagher’s New Adidas Sneaker Will Sell Out Quicker Than the Oasis Tour - The Noel Gallagher x Adidas Marathon SPZL ‘Night Navy’ is set to drop at Adidas, the Confirmed app, and select stockists on August 16—the same day as the band's Dublin show. Da gq.com