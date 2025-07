Il presidente del Consorzio di Tutela dei Vini Piceni, Simone Capecci, sui dazi Usa è decisamente preoccupato anche se spera ci sia ancora un po’ di margine. Capecci, i 60 soci del Consorzio come hanno reagito a questa notizia? "Molto male, devo ammetterlo anche perchĂ© circa la metĂ hanno rapporti con gli Stati Uniti per un valore di affari che supera i 2,5 milioni di euro. Alcune aziende addirittura basano gran parte del loro export proprio verso l’America, ed è normale che ci sia preoccupazione. La base sociale del Consorzio crede molto alla promozione delle nostre eccellenze e questo rappresenta il miglior antidoto verso quei fattori esterni, in teoria negativi, che potrebbero minare oggi l’immagine delle eccellenze del nostro territorio quali sono i dazi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La notizia è stata accolta molto male"