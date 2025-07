La National League sospende Morecambe fino a metà agosto mentre il club colpito da crisi rimane sull’orlo | rapporto

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il futuro del Morecambe FC rimane in bilico dopo che la National League ha sospeso il club dalla competizione fino a metà agosto in mezzo a una continua incertezza sulla proprietà del club. I gamberi sono stati relegati dalla Lega di calcio inglese a maggio, immergendo il club in crisi, causati da una serie di acquisizioni fallite, promesse rotte e salari non pagati, portando a gravi dubbi sul futuro del club. Il club è stato messo in vendita da proprietari Bond Ground nel settembre 2022, ma nessun accordo è stato ancora completato, mentre in campo sono caduti nella non lega dopo due relegazioni in tre stagioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - La National League sospende Morecambe fino a metà agosto mentre il club colpito da crisi rimane sull’orlo: rapporto

In questa notizia si parla di: club - national - league - morecambe

Dopo una buona pre-season in prova, Luca Ashby-Hammond è ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Plymouth: l'ex portiere del Fulham ha firmato un contratto annuale col club di Home Park https://www.ukcalcio.com/2025/07/calciomercato-plymouth Vai su Facebook

Il Morecambe scrive la storia: prima promozione in terza serie inglese in 101 anni; Reece Grego-Cox bags brace as Woking shock Rochdale in National League; Ce l'hanno fatta ancora una volta, in Inghilterra c'è una squadra mai retrocessa: solo promozioni.

Crisis club Morecambe suspended from National League - Crisis club Morecambe have been suspended from the National League - Segnala uk.sports.yahoo.com

Crisis club Morecambe SUSPENDED from matches as National League release damning statement - Morecambe are stuck within the grips of a major crisis following their relegation from the Football League last summer and they will now be banned from taking to the pitch at all ... Segnala mirror.co.uk