La mossa della Juve per riprendere Kolo Muani dal PSG | Tudor vorrebbe riaverlo entro una data precisa

La Juventus accelera per riavere Kolo Muani in rosa. La trattativa col PSG va avanti e i francesi potrebbero andare incontro ai bianconeri forti anche della volontĂ del giocatore e di Tudor. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Parola ad Adriano Bacconi: «Hanno delle caratteristiche diverse, ma potrebbero combaciare. A me rimane quel desiderio…» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Alla domanda ha risposto Adriano Bacconi: ecco cos’ha detto il match analyst – VIDEO.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

Riallacciati i contatti con il Psg per Kolo Muani, l'alternativa è Darwin Nunez del Liverpool #Juventus Vai su X

? #Juve, allarme per #KoloMuani dalla Francia: Manchester United e Newcastle entrano in corsa per Randal - Footmercato (Santi Aouna ) Secondo le nostre informazioni, Randal Kolo Muani è la grande attrazione di questa finestra di mercato estiv Vai su Facebook

Calciomercato Juve: Kolo Muani più vicino, ecco come! Vlahovic o va o non vede il campo - La strategia bianconera sulle punte inizia a delinearsi: la volontà del francese è chiara, per Dusan c'è solo il Milan di Allegri ... Segnala tuttosport.com

Tuttosport - Juventus, tutto su Kolo Muani: previsti nuovi contatti col PSG, la mossa dei bianconeri per sbloccare l'operazione - Bianconeri decisi a compiere passi avanti nei confronti del club campione d'Europa: Comolli apre al prestito con obbligo? ilbianconero.com scrive