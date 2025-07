I loro villaggi assetati di senso e affamati di Spirito non sono sperduti nell’Africa subsahariana, ma vengono abitati ogni giorno da milioni di persone ad ogni latitudine. E hanno nomi sulla bocca di tutti, Youtube, Facebook, Instagram o TikTok, social che per i missionari 2.0. della Chiesa cattolica rappresentano oggi le nuove frontiere dell’evangelizzazione. Dalla pastorale reale a quella virtuale in un clic, sempre che la dicotomia ancora regga, considerando che si vive anche (se non soprattutto) in Rete. Ne sanno qualcosa don Roberto Fiscer, prete tiktoker che, a suon di balli e calci al pallone, mostra il volto gioioso dell’oratorio a misura di bambino, oppure don Alberto Ravagnani, star dei canali Internet con mezzo milione di follower, per lo piĂą adolescenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La missione 2.0. è digitale. Il Papa agli influencer cattolici: “Riparate le reti”