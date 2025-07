La figura di Cassandra come «metafora di quella voce inascoltata, di quella incapacità di mettersi con le orecchie aperte per sentire e capire quali saranno le conseguenze di azioni scellerate come lo sono le guerre, di ieri e di oggi». Gaia Aprea, attrice di indiscusso talento e carisma, tratteggia così il personaggio al centro del monologo «La guerra svelata di Cassandra – Aletheia». L’attrice. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - «La mia Cassandra voce inascoltata». Parla l’attrice Gaia Aprea