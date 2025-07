La maternità non può essere una colpa E il caso sbarca in Senato | interrogazione al ministro

Tante, tantissime le reazioni che nel corso della giornata si sono susseguite alla denuncia di Asia Cogliandro di essere stata ’licenziata’ dalla Perugia Volley dopo che aveva scoperto di essere incinta. "Desidero esprimere ad Asia la mia piena solidarietà personale e quella di tutta la Federazione Italiana Pallavolo" ha detto il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, in relazione alla vicenda dell’atleta Asia Cogliandro, riportata dalla Stampa. "La maternità non può mai essere vista come una colpa, né tantomeno come un ostacolo alla carriera di una sportiva. Proprio per questo, come Federazione qualche anno fa, abbiamo voluto dare un segnale concreto, istituendo ‘La maternità è di tutti’: un fondo dedicato alle atlete che diventeranno madri, in maniera da accompagnarle e sostenerle in un momento così importante della loro vita". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La maternità non può essere una colpa". E il caso sbarca in Senato: interrogazione al ministro

