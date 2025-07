La mamma di Sofia Castelli uccisa dall'ex | Sono passati due anni ma come si fa a vivere senza di te?

All'alba di oggi, 29 luglio, Cologno Monzese si è fermata per ricordare Sofia Castelli, accoltellata a morte nel sonno dall'ex fidanzato Zackaria Atquoi esattamente due anni fa. Nel silenzio la lettera della mamma: "Come si fa a vivere senza te?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mamma - sofia - castelli - anni

Infanta Sofia si laurea, bellissima in rosso con mamma Letizia di Spagna - Un giorno da festeggiare per la Regina Letizia e il Re Felipe: la loro secondogenita, Sofia, si è infatta laureata all’UWC Atlantic College.

Sofia Viola è la nuova Miss Mondo Italia 2025: “Mia mamma mi ha iscritto di nascosto al concorso” - Ventuno anni, sguardo magnetico e bellezza “di famiglia”: la nuova Miss Mondo Italia 2025 è Sofia Viola.

Vandalizzato il murales dipinto dopo il femminicidio di Sofia Castelli, la mamma: “Offeso il suo ricordo” - Alcuni vandali hanno imbrattato il murales dedicato a Sofia Castelli, la 20enne che a luglio 2023 fu uccisa nel sonno dall'ex fidanzato a Cologno Monzese (Milano).

La mamma di Sofia Castelli, uccisa dall'ex: Sono passati due anni, ma come si fa a vivere senza di te?; Daniela Zurria: «Accettare che mia figlia Sofia è stata uccisa dal suo ex, lo stesso ragazzo che ho accolto in casa per 4 anni, è stato un inferno; Alle 5.58 in piazza per Sofia Castelli: Cologno Monzese si sveglia all'alba per non dimenticare.

La mamma di Sofia Castelli, uccisa dall’ex: “Sono passati due anni, ma come si fa a vivere senza di te?” - All'alba di oggi, 29 luglio, Cologno Monzese si è fermata per ricordare Sofia Castelli, accoltellata a morte nel sonno dall'ex fidanzato Zackaria Atquoi ... Scrive fanpage.it

Vandalizzato il murales dipinto dopo il femminicidio di Sofia Castelli ... - Alcuni vandali hanno imbrattato il murales dedicato a Sofia Castelli, la 20enne che a luglio 2023 fu uccisa nel sonno dall’ex fidanzato a Cologno Monzese (Milano). Segnala fanpage.it