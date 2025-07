Quelle spese pazze a bilancio per quasi 590mila euro che scatenano il regolamento di conti tra toghe. E certificano una frattura insanabile nell'Associazione nazionale magistrati, il sindacato ormai tramutato in una sorta di partito politico di opposizione alla riforma della giustizia del governo Meloni. Negli ultimi mesi le correnti di sinistra, sotto la presidenza di Giuseppe Santalucia, hanno alzato il livello di scontro con l'Esecutivo, culminato nella ferma opposizione al modello Albania e alla "chiamata alle armi" del giudice Marco Patarnello, con la mail in cui definiva la premier Meloni più pericolosa di Silvio Berlusconi in quanto non agisce per un salvacondotto, ma sulla base di una visione politica che rischia di minare la magistratura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La mail de Il Tempo sull'Anm scatena la rissa fra toghe rosse e no