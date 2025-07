La lotta anti-allevamento intensivo | Vicino al nostro canile 40mila polli È in pericolo il futuro del territorio

TRAVACÒ SICCOMARIO (Pv) Un allevamento intensivo di pollame da circa 40mila capi su un terreno agricolo vicino all’abitato, in un’area adiacente al canile di Travacò. Per il momento è stata inoltrata solo una richiesta e il tema è stato affrontato nell’ultimo Consiglio comunale, dove è stata confermata una voce che da settimane circolava creando crescente preoccupazione. Il progetto è al vaglio del Parco del Ticino per la valutazione paesistica e poi arriverĂ in Comune per quella edilizia. "Non si tratta solo di un passaggio tecnico: è in gioco il futuro del nostro territorio", commenta il gruppo consiliare Progetto per Travacò che si dice contrario perchĂŠ "un altro pezzo di territorio agricolo verrebbe sottratto alla funzione naturale e irrimediabilmente trasformato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - La lotta anti-allevamento intensivo: "Vicino al nostro canile 40mila polli. È in pericolo il futuro del territorio"

In questa notizia si parla di: allevamento - intensivo - vicino - canile

Maxi allevamento intensivo di galline a Vercelli: potrĂ ospitare 247 mila animali - Il locale Comitato Riso e la Rete dei Santuari di animali liberi si oppongono alla costruzione di un maxi allevamento di galline ad Arborio, nel Vercellese, denunciando gravi violazioni del benessere animale, impatti ambientali e sanitari.

“Erano in condizioni orribili, le gabbie erano strette ed erano circondati da escrementi”: salvati 101 cuccioli di cane da un allevamento intensivo - 101 cuccioli, stipati dentro una casa a Raleigh, North Carolina. È qui che il 5 giugno 2025 la polizia locale ha scoperto quello che aveva tutta l’aria di essere un allevamento clandestino.

Vercelli, incatenati per protestare contro l’allevamento intensivo: 21 fogli di via ai militanti - A Vercelli, 21 manifestanti indagati per occupazione abusiva durante una protesta contro un allevamento intensivo avicolo.

La lotta anti-allevamento intensivo: Vicino al nostro canile 40mila polli. È in pericolo il futuro del territorio; Travacò Siccomario in allarme per un allevamento di polli vicino al canile: “Grave rischio per la salute pubblica”; Travacò, progetto di un allevamento intensivo di 40.000 polli accanto al canile.

La lotta anti-allevamento intensivo: "Vicino al nostro canile 40mila polli. È in pericolo il futuro del territorio" - TRAVACÒ SICCOMARIO (Pv)Un allevamento intensivo di pollame da circa 40mila capi su un terreno agricolo vicino all’abitato, in un’area adiacente al canile di Travacò. ilgiorno.it scrive

Travacò Siccomario in allarme per un allevamento di polli vicino al canile: “Grave rischio per la salute pubblica” - Lanciata una petizione online contro il progetto, al vaglio del Parco del Ticino, che prevederebbe la presenza di 40mila animali ... Da msn.com