La logistica dell’energia è sempre più protagonista nello scenario geopolitico

Oggi più che mai la logistica dell'energia è al centro del dibattito, vuoi per gli sviluppi geopolitici, vuoi per gli effetti delle politiche energetiche e ambientali globali. Gli ultimi conflitti internazionali, in particolare in Medio Oriente e la guerra tra Russia e Ucraina, hanno pesantemente influenzato la logistica dell'energia, sia essa declinata attraverso le infrastrutture di collegamento fisse ( pipelines ), che attraverso i traffici marittimi. Un panorama geopolitico in continua evoluzione esaspera le incertezze delle rotte, modificando le dinamiche commerciali, imponendo analisi e adattamenti continui da parte degli operatori.

