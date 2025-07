La Lingua veneta disciplina universitaria | in Brasile la prima cattedra di Lingua veneta al Mondo

Grazie all'Accordo di Cooperazione internazionale tra Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Academia de?a Bona Creansa (Academia de?a?engua Veneta), nei prossimi mesi l'UniversitĂ Federale di Santa Maria, situata nel cuore del Rio Grande do Sul, offrirĂ il primo corso accademico di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Comunicato Stampa: Presidente Ciambetti: “Primo corso universitario in Brasile sulla lingua Veneta" - (Arv) Venezia 28 lug. 2025 - “Sono positivamente sorpreso dalla notizia dell'avvio, all'Università Federale di Santa Maria nello stato del Rio Grande do Sul in Brasile, di un corso accademico sulla lingua veneta”.

