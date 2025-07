Ho letto questo passaggio indegno in un articolo del Corsera che sostiene, senza poterlo provare, che dietro la mancata realizzazione della seconda serie di M-Il figlio del secolo di Antonio Scurati ci sia la censura dei destri. Fatto assolutamente folle, visto che la serie non era stata prodotta dalla Rai, unico canale su cui effettivamente la politica ha ancora qualche potere. Scrive il fu serio giornale italiano: “Di certo, alla destra non dispiace la sparizione di «M». Anche perché è impegnata a valorizzare i suoi autori e i suoi eroi. Come il Giulio Base di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi (con il film sul giornalista fascista Almerigo Grilz)". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La lagna degli Scurati boys, che schifo il Corriere e Ceccon: quindi, oggi..