Pensavo fosse amore e invece era un data breach. Un furto di selfie. Fino a una settimana fa i messaggi sui social dell’ app di dating erano pieni di cuoricini e dolcezze: “Siamo così grati che voi siate qui (cuore verde). Amiamo la nostra communiTEA”. Ora sono rimasti i cuoricini, ma le comunicazioni sono piuttosto burocratiche: “Abbiamo un aggiornamento sul cyber incidente ”, approfondimenti sui messaggi direct, nuove cautele da prendere, garanzie da implementare, il sistema messo offline per precauzione, “siamo impegnati a informarvi al piĂą presto possibile”. L’app per il dating in sicurezza, l’Fbi degli incontri amorosi, ha avuto una prima crisi, e non è un travaglio sentimentale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La guerra dei sessi, l’app di dating Tea (per sole donne) e l’attacco dalla manosfera: una lezione sull’amore