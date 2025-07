la guardia maffei confermata nel roster le mura

LUCCA Continua il lavoro certosino di Imma Gentile e del suo staff per costruire un roster competitivo anche per la prossima stagione. Al momento soltanto un nuovo arrivo in biancorosso quello dell’esperto play Sara Ceccarini, classe 1999, una giocatrice di grande carisma, in grado di essere un’arma in più a disposizione di coach Marco Pistolesi, anche lui alla sua prima esperienza in biancorosso. Tante sono però le riconferme in casa Le Mura Spring, l’ultima in ordine di tempo, quella di Elisa Maffei. Guardia lucchese, classe 1996, con una media punti di 9.4, che ha contribuito in maniera decisa ed importante al raggiungimento nazionali per la promozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

